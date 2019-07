Fridays for Future : Klimademo erstmals in Willich

Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Gerechnet hatte das Orga-Team der ersten „Fridays for Future“-Demo in Willich mit rund 60 Teilnehmer, doch am Freitag um 12 Uhr kamen dann doch rund 350 Teilnehmer zum Kaiserplatz, um von dort aus durch die Stadt zu ziehen.

