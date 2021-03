Freizeitbad De Bütt : Willicher Freizeitbad wird während des Lockdowns saniert

Willich Es wurde auch was für die Kleinsten getan: Die Planschbecken wurden neu gestaltet. Der „Dschungel“ wurde abgebaut und entsorgt. Dort ist das Thema nun „Strand“. Ab April beginnt die Vorbereitung der Freibadsaison.

Im Willicher Freizeitbad De Bütt muss der Betrieb weiterhin wegen des Corona-Lockdowns ruhen. Einige der Bütt-Mitarbeiter werden in anderen Bereichen der Stadt eingesetzt – aber in der Bütt, berichtet Badleiter Philipp Bauknecht, „stehen die Uhren nicht still: Einige Verschönerungen, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen wurden und werden in Angriff genommen“.