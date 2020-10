Freiwilligen-Zentrum Willich : Weihnachtswunschbaum mal anders

Annika Schumacher (von links), Anne Kilburg, Angelika Uth-Flatow und Melanie Genz machen auf die Weihnachtswunschbaum-Aktion aufmerksam. Foto: Norbert Prümen

Willich Sterne vom Weihnachtswunschbaum zu pflücken, ist in diesem Jahr nicht möglich. Mit seiner Weihnachtswunschbaum-Aktion geht das Freiwilligen-Zentrum Willich aufgrund der Corona-Pandemie diesmal einen neuen Weg, um Kinder­augen trotzdem strahlen zu lassen.

Normalerweise wären mit dem kommenden Monat die Tannenbäume mit den Wunschsternen in die Willicher Sparkassen eingezogen. Wie in den Vorjahren hätten die Bürger die Sterne mit den Kinderwünschen abpflücken können. Sie hätten die entsprechenden Wünsche erfüllt und die Pakete in den Sparkassen abgegeben, von wo aus die weitere Verteilung erfolgt wäre, damit an Weihnachten Kinderaugen leuchten. Zum nunmehr zwölften Mal wäre die Weihnachtswunschbaum-Aktion des Freiwilligen-Zentrums in bekannter Manier an den Start gegangen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schutzmaßnahmen ist diesmal alles anders.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht und schwer diskutiert, wie wir die Aktion trotzdem in einer kontaktarmen Variante umsetzen könnten. Und wir haben einen Weg gefunden“, sagt Melanie Genz vom Freiwilligen-Zentrum Willich. Die Stichworte lauten „Überweisung“, „Wunscherfüller“ und „Gutscheine“. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann dies ganz einfach mit einer Überweisung auf ein eigens eingerichtetes Konto des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen, der Träger des Freiwilligen-Zentrums ist, tun.

Info Spenden sind bar oder per Überweisung möglich Die Spenden-Sparschweine stehen im Anrather Sternenhimmel (Jakob-Krebs-Straße 75), im Neersener Post-Shop (Eichenweg 1), im Glückspilz in Schiefbahn (Hochstraße 52) und in der Willicher Buchhandlung (Grabenstraße 12). Des Weiteren kann direkt auf das Konto des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen, Stichwort „Willicher Weihnachts Wunschbaum 2020“, gespendet werden. IBAN: DE86 3205 0000 0000 001313

Zudem steht in jedem Willicher Stadtteil in einem festgelegten Geschäft ein Wunscherfüller. Dahinter verbergen sich weiße Sparschweine mit der goldenen Aufschrift „Wunscherfüller“. In denen werden weitere Spenden gesammelt. „Von den Spendengeldern werden wir Gutscheine kaufen, die an die jeweiligen Familien gehen“, sagt Angelika Uth-Flatow vom insgesamt neunköpfigen Weihnachtswunschbaum-Team des Freiwilligen-Zentrums.

Wie immer werden vorab über die gemeinnützigen Einrichtungen und Kitas die bedürftigen Kinder und Jugendlichen anonym erfasst, die einen Weihnachtswunsch haben. Die Familien können dann aus einer Liste mit Willicher Einzelhandelsunternehmen auswählen, von welchem Geschäft sie gern einen Gutschein hätten. „Um den örtlichen Handel in Zeiten von Corona zu unterstützen, haben wir nur Willicher Geschäfte gelistet. Es sind allesamt Geschäfte, die Waren für Kinder haben“, sagt Anne Kilburg vom Team.

Die Gutscheine werden geordert, und jedes Kind erhält dann seinen Wunsch-Gutschein, den es im entsprechenden Geschäft einlösen kann. Welchen Wert die Gutscheine haben werden, hängt nun von den Menschen und Firmen ab, die für die Aktion spenden. Je mehr gespendet wird, desto höher können die Gutscheine ausfallen, wobei jeder Gutschein die gleiche Summe haben wird. Die Summe wird also durch die Wunschanzahl dividiert. „Durchschnittlich haben wir 450 Kinder, denen wir einen Wunsch erfüllen möchten“, sagt Uth-Flatow. Ob es in diesem Jahr aufgrund von Corona und damit einhergegangenen Kündigungen von Arbeitsverhältnissen oder Kurzarbeit mehr Familien sein werden, die Unterstützung für ein Weihnachtsgeschenk brauchen, können die Organisatoren noch nicht sagen.

„Das Wichtigste für uns ist, dass wir einen kontaktarmen Weg gefunden haben, um die Aktion überhaupt durchführen zu können. Wir können nahezu alles telefonisch und online erledigen, angefangen bei den Kontakten mit den Einrichtungen bis hin zum Bestellen der Gutscheine in den Geschäften“, sagt Genz.

Froh ist das Wunschbaum-Team, dass die Einrichtungen auch in den Zeiten von Corona die Aktion von ihrer Seite aus unterstützen und sich die Zeit dafür nehmen. Sie sprechen die Familien an und kümmern sich später um die Verteilung der Gutscheine an die jeweiligen Familien. „Wir müssen die Gutscheine lediglich zu den Einrichtungen bringen“, sagt Genz.