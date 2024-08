Kino in Willich Kinderschutzbund lädt ins Lichtspieltheater ein

Nachdem der letzte Termin wegen Stromausfall und Schaden am Beamer ausfallen musste, hält der Kinderschutzbund Ortsverband Willich sein Versprechen und lädt Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren am Dienstag, 3. September, um 16.30 Uhr kostenlos in den Film „Wir sind Champions“ ins Lichtspieltheater Willich, Kreuzstraße 28, ein. Eine Tüte Popcorn und ein Getränk gibt es kostenlos dazu.