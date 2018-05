Stadt Willich : "Frauenpower": Chor singt für das Bethanien-Kinderdorf

Der Chor feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Der Erlös aus dem Kartenverkauf für den 30. Juni kommt komplett dem Kinderdorf zugute. Foto: YAMEL.DE

Stadt Willich Schon zum dritten Mal wird der Willicher Pop-Rock-Musical-Chor für das Schwalmtaler Bethanien-Kinderdorf ein Benefizkonzert geben. Das Konzert findet statt am Samstag, 30. Juni, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Achim-Besgen-Halle in Waldniel. Für dieses Event wurde wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Unter anderen werden Hits von ABBA, eine 8-stimmige Version von "Lean on me", ein Medley aus "Phantom der Oper", der Gute-Laune-Song "Happy" und das afrikanische "Baba Yetu" zu hören sein. Frei nach dem Motto der Chorleiterin Andrea Kautny: "Das Auge hört mit" wird großer Wert auf eine ansprechende Bühnenperformance gelegt. Für einige Songs erarbeiten die insgesamt 180 Sängerinnen zwischen zwölf Jahren und Anfang 70 sogar ausgefeilte Choreographien.

Der Chor feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. In dieser kurzen Zeit haben die Sängerinnen neben zahlreichen Konzerten und Auftritten schon viele tolle Sonder-Events gemeinsam erlebt: Fernsehdrehs mit Vox und dem WDR, Exklusivständchen für die fünf ranghöchsten deutschen Politiker am Tag der Deutschen Einheit in Bonn, NRW-Tage in Bielefeld und Düsseldorf mit Konzerten auf der jeweiligen NRW-Landesbühne und sogar im Plenarsaal des Landtages, einen Flashmob im Rheinparkcenter Neuss mit inzwischen fast 800.000 Klicks auf Youtube.

Karten für dieses Konzert (im Vorverkauf: 12 Euro, ermäßigt für Kinder bis einschließlich 14 Jahre: 6 Euro, an der Abendkasse 14 Euro/7 Euro) gibt es per Email an " karten@frauenpower-willich.de", beim Sekretariat des Bethanien-Kinderdorfes, Ungerather Straße 1-15, Waldniel (Tel.: 02163/4902324).

Außerdem läuft der Vorverkauf für das große Konzert "Frauenpower - das Jubiläum" am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr in der Jakob-Frantzen-Halle in Willich. Auch hierfür können die Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt für Schüler, Arbeitslose, Behinderte 8 Euro) per Email an " karten@frauenpower-willich.de" bestellt werden.

(RP)