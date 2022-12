Weihnachtskonzert in Neersen Weihnachtsstimmung schon vor dem Fest

Als „Rausschmeißer“ spielten die Bläserinnen „Frosty the Snowman“, „Have yourself a merry little Christmas“ und „White Christmas“. Diesen „Gassenhauern“ schlossen sich die Sängerinnen an. „Feliz Navidad“, „Jingle Bell Rock“, „Santa Claus is coming to town“ und „Happy Christmas“ von John Lennon und Yoko Ono sangen sie – und verwandelten die Radio-Ohrwürmen in kleine Brillanten. Dies immer wieder mit der Unterstützung von Margret van der Rydt-Gautsch, die am Klavier für den nötigen Swing sorgte.