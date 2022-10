Neue Selbsthilfegruppe in Willich : Wo Frauen mit Endometriose Hilfe finden

Neersen Die weit verbreitete Frauenkrankheit Endometriose bedeutet für Betroffene Belastungen wie extreme Regelschmerzen. Aber da sind auch die Sorgen, dass es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. In Neersen gibt es nun eine Selbsthilfegruppe.

Weltweit erkrankt jede zehnte Frau an Endometriose – mehr als an Diabetes. Und doch wissen viele nicht, was es mit der gynäkologischen Krankheit auf sich hat. Dabei bilden sich außerhalb der Gebärmutterhöhle gutartige schleimhautähnliche Wucherungen, die meist in benachbarten Organen und Geweben wie Eierstöcken, Darm oder Bauchfell wachsen.