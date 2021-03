Ökumene in Neersen : Frauen entwerfen Weg zum Weltgebetstag

Neersen Mit einem Stationenweg in Gemeindehaus und Kirche hat das ökumenische Weltgebetstagsteam aus Neersen den Weltgebetstag der Frauen begangen. In diesem Jahr im Mittelpunkt: die Insel Vanuatu.

Die Gemeindereferentin der GdG Willich steht vor der ersten Station des Stationenweges zum Weltgebetstag, in dessen Mittelpunkt aktuell das Land Vanuatu steht. Der erste Freitag im März ist der Tag, an dem Frauen aller Konfessionen aus der ganzen Welt zum gemeinsamen Gebet und Austausch einladen. Da in diesem Jahr aufgrund der Pandemie alles anders ist und der traditionelle Gottesdienst mit vielen Liedern und einem gemeinsamen Abschlussessen in dieser Form nicht stattfinden kann, haben die acht Frauen aus der evangelischen und katholischen Gemeinde in Neersen, die das ökumenische Weltgebetstag-Team Neersen bilden, beschlossen, einen Stationenweg zu entwickeln, der Vanuatu vorstellt und zur Beschäftigung mit dem Motto einlädt.

Verteilt auf das Gemeindehaus und die Kirche der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Empfängnis sind mehrere Stationen entstanden, die von den Besuchern in aller Ruhe entdeckt werden können. Jede Station spricht an und lädt zur Auseinandersetzung ein. Bei der ersten Station lautet die Frage an den Besucher, worauf er selber baut. Wer oder was ist der feste Grund? Der Station, an der Besucher notieren können, wofür sie dankbar sind, folgt die nächste in der Taufkapelle, die dem Thema Vergebung gewidmet ist. Danach geht es weiter an einer Wäscheleine entlang: Mit Fotos und Texten wird der Inselstaat Vanuatu im Südpazifik vorgestellt. Wie leben dort die Menschen, insbesondere die Frauen? Der Besucher lernt, begleitet von Musik aus Vanuatu, den Palmendieb, eine seltene Krabbenart, kennen, außerdem Kava, ein Getränk, das aus der Wurzel der Pfefferpflanzen gemacht wird. Man erfährt, was es mit dem Disaster in Vanuatu auf sich hat und lernt Menschen kennen, die in einer völlig anderen Welt leben.