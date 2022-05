Mitgliederaustritte in Anrath : Frauchenchor Imtakt sucht dringend neue Sängerinnen

Anrath Wie an vielen Chören ist die Pandemie auch am Frauenchor aus Anrath nicht spurlos vorbeigegangen. Die Vorsitzende bangt gar um die Existenz des Chores, wenn sich keine neuen Sängerinnen finden.

Singen – das galt in der Corona-Pandemie als besonders gefährlich, werden dabei doch viele, das Virus verbreitende Aerosole ausgestoßen. Für die Chöre bedeutete das in den vergangenen zwei Jahren herbe Einschnitte, viele Mitglieder verabschiedeten sich von ihrem liebsten Hobby. So erging es auch dem Frauenchor Imtakt aus Anrath, den es bereits seit 1968 gibt und der wohlbekannt für sein buntes Repertoire aus Volksliedern, Filmmusik, Musical, Popsongs und A-Cappella-Liedern ist. Lange konnte nur online geprobt werden, Auftritte fielen aus. Das, was das Chorleben ausmacht, gab es nicht mehr. Manche Mitglieder hätten die Motivation verloren, sich andere Hobbys gesucht, oder würden teilweise aus Sorge vor Ansteckung noch nicht gemeinsam singen wollen, sagte Ariane Ganser, die am Theater Krefeld/Mönchengladbach singt, und den Chor seit Januar leitet.

Aktuell gibt es aber nur elf aktive Mitglieder, drei oder vierstimmige Stücke seien so nur schwer möglich, sagt die Vorsitzende Veronika Abdülhayoglu: „Wenn wir keine neuen Sängerinnen kriegen, müssen wir zumachen.“ Das wäre überaus schade. Zuletzt verzückte der Chor mit zwei Fensterkonzerten die Senioren der Altenheime Lindenhof in Neersen und Moosheide in Willich. Die Proben für das nächste Projekt, ein „Midsommar-Konzert“ am letzten Juni-Wochenende mit Stücken nordischer Komponisten, beginnen Anfang Mai. Ein Einstieg ist jederzeit möglich und unverbindlich. Geprobt wird dienstags von 20 bis 21.30 Uhr im Orpheum in Anrath, Fadheiderstraße 3. Bei Interesse freut der Chor sich über eine E-Mail an imtakt@willicher-singkreis.de.