Spontanes Engagement Ungewöhnliche Hilfe für Syrien

Das Video, das Mariem Jelli auf ihrem Smartphone abspielt, löst auf ihrem Gesicht ein Lächeln der Dankbarkeit aus. „Dass dies möglich ist, habe ich vielen Willicher Bürgern zu verdanken. Gemeinsam haben wir diese Hilfe für die Erdbebenopfer in Syrien umsetzen können. Dafür kann ich mich nur von ganzem Herzen bei all denen bedanken, die mir geholfen und vertraut haben“, sagt die 39-Jährige. Das Video stammt aus Nordsyrien. Zu sehen ist, wie mehrere Erwachsene zusammen mit einem Jungen ein Auto mit jeder Menge Beutel voller Lebensmitteln beladen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Auto von Jellis Bruder. Er versorgt mit weiteren Helfern Menschen in dem von Erdbeben betroffenen nordsyrischen Gebiet – mit Hilfe der Gelder, die seine Schwester ihm zukommen lassen konnte, Hilfe aus Willich, die vor der UN-Hilfe in Syrien angekommen ist.