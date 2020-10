Fraktion „Für Willich“ : Kreuzung Neusser Straße: Zweifel an Zahlen

Kreuzung Neusser Straße: Zweifel an Zahlen

Im vergangenen Jahr hatte „Für Willich“ Anwohner zum Ortstermin an der Kreuzung Neusser/Ritter-/Martin-Rieffert-Straße eingeladen. Foto: Für Willich

Willich Die Ergebnisse der durchgeführten Messungen an der Kreuzung der Neusser Straße mit der Martin-Rieffert-Straße seien „absolut nicht akzeptabel“, kritisiert die Fraktion „Für Willich“. Das Messgerät habe am falschen Platz gestanden, der Zeitpunkt der Messung sei falsch gewählt worden.

Die Fraktion „Für Willich“ will die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen und Auswertungsergebnisse zur Kreuzung Neusser Straße/Martin-Rieffert-Straße nicht akzeptieren. Sie beantragt daher, dass umgehend mit belastbaren Ergebnissen aus den durchgeführten Messungen an richtiger Stelle die Gefahrenstelle an der Kreuzung Neusser Straße/Martin-Rieffert-Straße/Breite Straße für die Sicherheit der Bürger beseitigt oder entschärft wird.