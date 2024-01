Schneller am Gerätehaus Fraktion Für Willich will Parkerleichterung für Feuerwehr

Darum hat die Fraktion Für Willich nun einen Antrag eingebracht, nach dem es für Mitglieder der Feuerwehr künftig zulässig sein soll, dauerhaft auf zeitlich befristeten Parkplätzen zu stehen, ohne ein Parkticket ziehen oder eine Parkscheibe einlegen zu müssen. Antragsteller Magnus Stoll, sachkundiger Bürger und Obmann im Betriebsausschuss, erläutert seine Einlassung wie folgt: „Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr müssen im Einsatzfall zügig am Gerätehaus sein. Einsatzkräfte haben oft Probleme, ihren Pkw schnell zu erreichen, weil viele Mietwohnungen keinen eigenen Stellplatz besitzen. Die öffentlichen Parkplätze sind aber vor allem in den Ortskernen oftmals nur zeitlich eingeschränkt mit Parkscheibe zu nutzen, sodass es häufig zu Konflikten mit dem städtischen Ordnungsamt, also Bußgeldern, kommt. Parken die Einsatzkräfte aber auf Parkplätzen ohne Zeitbeschränkung, haben sie im Einsatzfall oftmals viele wertvolle Minuten Fußweg zu ihren Pkw, was im schlimmsten Fall Leben gefährdet!“