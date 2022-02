Mountainbike-Anlage für 450.000 Euro : Fraktion „Für Willich“ hat neue Fragen zum Pumptrack

Willich Die Wählergemeinschaft hat jüngst zu ihrer Fraktionssitzung jugendliche Biker eingeladen. Sie sollen geklagt haben, dass der jetzige Entwurf der Pumptrack-Anlage nichts mehr mit ihren ursprünglichen Wünschen zu tun habe.

Nachdem die Fraktionen von SPD , FDP , den Grünen und „Für Willich“ dem Bürgermeister einen interfraktionellen Fragenkatalog zur geplanten Pumptrack-Anlage überreicht hatten, bittet die Fraktion „Für Willich“ aufgrund neuer Erkenntnisse und Informationen aus einem kürzlichen Gespräch mit den jugendlichen Bikern um Beantwortung weiterer Fragen hinsichtlich der in Schiefbahn geplanten Anlage, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Theresa Stoll, Obfrau im Planungsausschuss: „Wir möchten unter anderem gerne wissen, wer und aus welchem Grund die derzeit aktuelle Planung der Anlage in Auftrag gegeben hat. Auch die Kosten für diese Überplanung wären interessant.“

Fraktionsvorsitzender Detlef Nicola sagt: „Viel wichtiger ist aber unsere Frage, wie sich die 90-prozentige Abweichung der aktuellen Planung gegenüber der von den Jugendlichen gewünschten Ursprungsfassung in Bezug auf die Zielgruppe und Bahnmaterial erklärt. Die Jugendlichen hatten in dem Gespräch mit unserer Fraktion als künftiger Nutzer der Bahn ihre Enttäuschung kundgetan, dass von ihrem ursprünglichen Wunsch nach einer Mountain-Bike-Anlage im jetzt vorliegenden Entwurf leider nicht mehr viel übrig geblieben ist.“

Martin Dorgarthen, Obmann im Ausschuss für Sport und Freizeit, ergänzt: „Eine Realisierung des Vorhabens im Jahr 2022 ist illusorisch. Das ist sowohl uns, als auch den Jugendlichen, völlig klar. Von daher möchten wir wissen, ob eine Art Shuttle-Service zu benachbarten Anlagen in Krefeld oder Kaarst in der Zeit bis zur Fertigstellung in Willich möglich wäre. Die Jugendlichen würden einen solchen Service begrüßen.“