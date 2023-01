Mobilität in Willich „Für Willich“ fordert Fahrradflundern für alle vier Stadtteile

Das Konzept stammt aus den Niederlanden, dort sind die Fahrradflundern (auf Niederländisch: Fietsvlonders) inzwischen gang und gäbe. In Kempen hatte die Stadt nach einer Bürgeranregung solch eine Plattform in typischer Pkw-Stellplatzgröße (2 x 5 Meter) bestellt, Anfang Januar wurde sie geliefert und aufgestellt – zum Auftakt aber nicht auf einem Pkw-Stellplatz, sondern an einer von Radfahrenden stark frequentierten Stelle in der Stadt. Mit fünf Fahrradbügeln bietet sie Platz für bis zu zehn Räder. Inwiefern das Angebot von Radfahrenden genutzt wird, sollen regelmäßige Sichtkontrollen durch städtische Mitarbeitende zeigen. Alle zwei bis drei Monate will die Stadt die Plattform dann an einem anderen Standort aufstellen, dann auch auf vorhandenen Pkw-Stellplätzen, um nach und nach den Bedarf von Fahrradparkplätzen im Stadtgebiet zu ermitteln.