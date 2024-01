Fotos aus Willich So sieht das neue Stadtarchiv aus

Am Donnerstagabend wurde das neue Stadtarchiv der Stadt Willich eröffnet – in der früheren Seitenkapelle der Zeltkirche am St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn.

Sie freuen sich über die neuen Räume: Stadtarchivar Udo Holzenthal (von links), Beigeordnete Brigitte Schwerdtfeger, Bürgermeister Christian Pakusch, die designierte Beigeordnete Sarah Bünstorf und Bernd-Dieter Röhrscheid (Historiker und Mitinitiator des Projektes Erinnerungskultur).