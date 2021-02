Hochschule in Venlo : Fontys und Stadt Willich wollen enger kooperieren

Hochschule in Venlo

Willich Die Standortleiterin Venlo/Kreis Viersen der Hochschule sprach mit Bürgermeister Christian Pakusch. Sie wollen die heimischen Unternehmen noch mehr als bisher mit jungen Studenten in Kontakt bringen.

Die Möglichkeiten weiterer Zusammenarbeit haben jetzt Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und Janet Antonissen, Standortleiterin der Fontys-Hochschule Venlo/Kreis Viersen und als solche verantwortlich für die Business-Kontakte in der Umgebung, bei einem Gespräch im Schloss Neersen ausgelotet: Janet Antonissen, die selbst in Willich wohnt, würde sich freuen, den Standort Willich und die zahlreichen, hier angesiedelten Unternehmen noch mehr als bisher mit jungen Studenten der Fontys in Kontakt zu bringen.