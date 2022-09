Zuschuss von 100 bis 500 Euro möglich : Willich fördert Anschaffung von Lastenrädern

Lastenräder sollen verstärkt auch in Willich genutzt werden. Foto: dpa/Sina Schuldt

Willich Einen Fördertopf mit Mitteln von 5000 Euro steht künftig für Menschen bereit, die sich ein Lastenrad kaufen wollen. Bei guter Resonanz soll weiteres Geld bereitgestellt werden.

Der Umweltausschuss hat am Dienstag ein von der Verwaltung vorgebrachtes Förderprogramm für Lastenräder und Lastenanhänger beschlossen. Mittel von 5000 Euro sollen für die Anschaffung bereitgestellt werden. 500 Euro gibt es für ein E-Lastenrad, 300 für ein gewöhnliches Lastenrad und 100 für einen Anhänger. Auf Bestreben der Grünen sollen Abstellflächen in der Stadt geschaffen werden. Die Förderung soll einen Anreiz schaffen, vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen und ist eine der ersten Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes, die die Verkehrsplanung umsetzen will.