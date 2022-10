Veranstaltungsreihe zu Gast in Willich : Unternehmen können sich über Förderungen informieren

Armin Möller ist Fördermittelberater bei der Wirtschaftsförderung für den Kreis Viersen. Foto: Brinkmann, Heribert

Willich Oft sind Unternehmen nur oberflächlich informiert, wenn sich die Frage stellt, ob und in welcher Form Fördermittel in Anspruch genommen werden können. Wie das Format „Fördermittel unterwegs“ der WFG Viersen helfen kann.

Mit ihrem Format „Fördermittel unterwegs“ ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG) am Donnerstag, 20. Oktober, zu Gast bei der Firma Dieckers in Willich. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Willich statt und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich über Fördermittel zu informieren.

Vielfach werden Investitionen in die Modernisierung des Unternehmens mit öffentlichen Mitteln unterstützt. Doch für welche Firmen kommen welche Förderprogramme von Land, Bund oder EU infrage? Experte in diesem Bereich ist der Fördermittelberater der WFG, Armin Möller. Mit dem Format „Fördermittel unterwegs“ wird den Unternehmen die Möglichkeit geboten, sich unkompliziert und ohne Anmeldung über aktuelle Fördermittel zu informieren. Gastgeber ist am Donnerstag, 20. Oktober, von 10 bis 16 Uhr das Unternehmen Dieckers an der Karl-Arnold-Straße 29.

„In den Einzelgesprächen können wir natürlich nicht in die Tiefe gehen. Aber wir können ungefähr zu einer Einschätzung gelangen, ob es in dem Unternehmen Möglichkeiten für die Beantragung öffentlicher Zuschüsse gibt“, erklärt Möller. Seit diesem Jahr fällt der Kreis Viersen in die Gebietskulisse des RWP-Förderprogramms. RWP steht für Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm und bietet kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, Zuschüsse für Investitionen zu beantragen. Thomas Jablonski, Geschäftsführer der WFG Kreis Viersen, ergänzt: „Gerade für wachsende Unternehmen bietet RWP Chancen, sechs- oder gar siebenstellige Zuschüsse mit einer Förderquote von bis zu 50 Prozent bezogen auf die Nettoinvestitionen zu generieren.“

Weitere Infos bei der Wirtschaftsförderung Willich (Tel. 02156 949-283) sowie bei Armin Möller (Telefon 02162 8179-106).

(msc)