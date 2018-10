Willich Über jeweils 5000 Euro aus dem Projekt „Fit durch Schule“ freuen sich die Robert-Schuman-Europaschule und das Lise-Meitner-Gymnasium. Beide Schulen setzen das Geld in einem Boxprojekt um.

Dass Boxen zum Konfliktmanagement, zur Ich-Stärkung und Gesundheitsprävention genutzt werden kann, ist der Robert-Schuman-Europaschule und dem Lise-Meitner-Gymnasium bestens bekannt. Im Schuljahr 2015/16 nutzten beide weiterführenden Schulen bereits ein Boxprojekt. Möglich macht es seinerzeit das AOK-Projekt „Fit durch Schule“. Dort hatten sich Gesamtschule und Gymnasium mit ihren Konzepten beworben und eine Förderung erhalten, die es ihnen erlaubte, ein jeweiliges zweijähriges Projekt durchzuführen. Kooperationspartner in beiden Fällen war „Boxing for Personality“ von Kai Burchardt.

In beiden Schulen startet das Angebot nach den Herbstferien mit dem bereits bekannten Kooperationspartner, wobei es auf verschiedene Weisen angeboten wird. In Willich ist das neue Angebot in den Sportunterricht der achten und neunten Klasse integriert. Über zwei Jahre verteilt können die Schüler der Gesamtschule in Kleingruppen den Sport kennenlernen. Am Anrather Gymnasium dagegen ist es eine AG für die Stufen sieben bis neun.