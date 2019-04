Junge Willicherin sammelt spenden : Als Straßenmusikerin auf der Kö: Mit Musik Obdachlosen helfen

Fiona Schuttze macht Straßenmusik für Obdachlose. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Willich Fiona Schultze sammelt als Straßenmusikerin auf der Düsseldorfer Kö Geld für Obdachlose.

Von Bianca Treffer

(tre) Der Gute-Nacht-Bus in Düsseldorf wird in diesen Tagen eine Mail mit einem ungewöhnlichen Inhalt bekommen. Absender ist Fiona Schultze aus Willich. Die 15-Jährige teilt der Organisation, deren gemeinsamer Träger die franziskanische Initiative „vision:teilen“ und die Obdachlosenhilfe Fiftyfifty ist, nämlich mit, dass sie 527 Euro für den mobilen Hilfebus spenden möchte.

Das Geld hat die Willicherin selber erarbeitet – und zwar mit ihrer Klarinette. „Ich habe über das vergangene Jahr hinweg immer wieder in Düsseldorf auf der Kö gestanden und Klarinette gespielt. Das Geld, das dabei zusammengekommen ist, möchte ich nun spenden, um damit obdachlosen Menschen zu helfen“, erklärt Fiona. Den Anstoß dazu erhielt sie im vergangenen Jahr durch eine Begegnung mit einem Obdachlosen. Dieser sprach sie auf der Kö an und bat die junge Musikerin, doch an einer anderen Stelle zu spielen, weil die Passanten ihn, der ein Stückchen weiter weg saß und um eine Spende bat, übersahen. Die Menschen blieben bei der Musik stehen.

„Mich hat das zum Nachdenken gebracht. Es ist mehr als nur traurig, dass jemand auf der Straße um seine Existenz kämpft und versucht seinen Platz, wo er sitzt, zu schützen“, sagt Fiona. Sie wechselte ihren Standort sofort. Doch diese kleine Begegnung ließ in ihr den Entschluss reifen, ihre musikalischen Einnahmen Menschen, die ohne ein Dach über dem Kopf leben, zukommen zu lassen. Bislang hatte sie das eingenommene Geld gespart, um damit Weihnachtsgeschenke für die Familie zu kaufen oder sich größere persönliche Wünsche zu erfüllen, dazu zählte eine Kamera. Über das gesamte vergangene Jahr wuchs die Summe auf ihrem Sparbuch. Dabei stellte sich die Vorweihnachtszeit als besonders ergiebig heraus. So sammelten sich 527 Euro an.

Nach Ende des vergangenen Jahres startete Fiona mit der Recherche, welche Organisation sie unterstützen wollte. Über die Zeitschrift Fiftyfifty kam sie auf den Gute-Nacht-Bus. „Auf diesem Weg konnte ich mit meiner Musik Menschen eine Freude machen und nun kann ich damit zusätzlich anderen Menschen helfen“, sagt Fiona.