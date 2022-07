Mit Handdruckspritzen in preußischen Uniformen : Film über die Geschichte der Schiefbahner Feuerwehr

Mit Handdruckspritzen in preußischen Uniformen

Vor kurzem waren vor dem Heimatmuseum Kamps Pitter in Schiefbahn Feuerwehrleute in preußischen Uniformen zu bestaunen. Foto: Feuerwehr Willich

Schiefbahn Bei dem gemeinsamen Projekt von Heimatmuseum „Kamps Pitter“ und Feuerwehr sollen die Gründung und historische Lösch-Einsätze gezeigt werden. Der Löschzug Schiefbahn verfügt noch über historische Gerätschaften.

Vor einigen Tagen trafen sich Mitglieder des Löschzuges Schiefbahn mit dem Archivar der Stadt Willich, Udo Holzenthal, dem Beisitzer des Heimatvereins- und Museums „Kamps Pitter“, Bernd-Dieter Röhrscheidt sowie einem Film- und Aufnahmeteam am Heimatmuseum. Hintergrund ist das Vorhaben von Stadt Willich und Heimatverein, einen historischen Film über die Gründung der Feuerwehr aus der Bürgerschaft in Schiefbahn zu drehen, in dem gezeigt werden soll, wie die Feuwehrleute im 19. Jahrhundert bei einem Lösch-Einsatz vorgingen.