Feuer in Schiefbahn-Niederheide : Feuerwehrmann verletzt, Haus unbewohnbar

Das Feuer breitete sich rasch aus. Foto: Günter Jungmann

Schiefbahn Ein Einfamilienhaus in Willich-Schiefbahn im Ortsteil Niederheide ist nach einem Brand in der Nacht zu Samstag bis auf Weiteres unbewohnbar, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Gegen 1.10 Uhr wurde der Löschzug Schiefbahn zu einem Brand an der Straße Kleine Frehn gerufen, der im ersten Obergeschoss ausgebrochen war und sich rasch ausbreitete, so ein Wehrsprecher.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude, woraufhin weitere Kräfte nachalarmiert wurden. Angriffstrupps unter Atemschutz bekämpften den Brand von innen. Über die Drehleiter wurde der Brand von außen bekämpft. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten, er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt. Im Einsatz waren die Löschzüge Schiefbahn, Willich, Neersen und Clörath sowie der Gerätewagen Atemschutz des Kreises Viersen.

(msc)