In Erinnerung an die Pogromnacht : Feuerwehrleute putzen Stolpersteine in Schiefbahn

Feuerwehrleute putzen Stolpersteine in Schiefbahn

In Erinnerung an die Pogromnacht

Schiefbahn Am Abend des 84. Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 1938 fuhr der Schiefbahner Löschzug der Feuerwehr mit einem Einsatzwagen alle 32 Stolpersteine ab, um sie zu reinigen.

Am Abend des 84. Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 1938 fuhr der Schiefbahner Löschzug der Feuerwehr mit einem Einsatzwagen alle 32 Stolpersteine ab, um sie zu reinigen. Mit Reinigungsmitteln und Polierpaste ausgerüstet, wurden alle Steine der Familien Kaufmann, Rübsteck, Wallach, Schönewald, Salm und Mayer-Schöntal– unterstützt durch helles Taschenlampen-Licht – so lange bearbeitet, bis sie wieder golden glänzten.