Feuerwehreinsatz in Willich : Brennendes Essen löst Alarmanlage aus

Symbolfoto Foto: dpa/Holger Hollemann

Willich An der Küferstraße in Willich gab es am Montag einen Feuerwehreinsatz in einem Haus für betreutes Wohnen. Dort brannte in einer Wohnung Essen auf dem Herd. Das teilt die Feuerwehr auf ihrer Internetseite mit.

Nach rund einer Stunde war der Löscheinsatz um 19.46 beendet. Bereits am Samstag war es zu einem ähnlichen Vorfall in dem Haus gekommen.

(RP)