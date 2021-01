Feuerwehreinsätze in Willich : Polizei bittet um Hinweise wegen Verdachts auf Brandstiftung

Willich In der Nacht zu Mittwoch sind Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in Willich gerufen worden. Gegen 2.20 Uhr brannte an der Bahnstraße eine Papiermülltonne und gegen 2.50 Uhr eine Mobil-Toilette auf dem Hundspohlweg.

Die Kriminalpolizei schließt in beiden Fällen eine Selbstentzündung aus und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige: Telefon 02162 377-0.

