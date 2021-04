Feuerwehr in Willich : Zwei Einsätze am Wochenende

Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Willich Brennendes Essen hat am frühen Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr zu einem Einsatz für die Feuerwehr Willich geführt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein „Nacht-Snack“ in einem Haus an der Martin-Rieffert-Straße.

Die Wohnung wurde von den Wehrleuten entraucht, der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet. Am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr leitete die Wehr zudem Unterstützung für den Rettungsdienst bei der Rettung einer Person aus einem Haus an der Ackerstraße.

(buer)