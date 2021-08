Nach technischem Defekt : Feuerwehr holt Mann von Arbeitsbühne in Anrath

Anrath Einen Arbeiter aus einer misslichen Lage mussten am Montag die Löschzüge Anrath und Clörath befreien: Sie wurden gegen 15.45 Uhr zu einem privaten Wäldchen am Lohrfeld alarmiert. Dort hatte eine Hubarbeitsbühne einen Defekt und ließ sich nicht mehr bewegen.

„Glücklicherweise ließ sich die Drehleiter in Stellung bringen, sodass eine Rettung erfolgen konnte“, sagt Lars Greiner, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Willich. Nachdem die Person gesichert worden war, konnte der Umstieg in den Korb der Drehleiter erfolgen. Der Arbeiter habe sich sichtlich gefreut, nach rund drei Stunden in luftiger Höhe wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, so Wehrsprecher Lars Greiner.