Feuerwehr Willich Heinz-Josef Bermes mit Ehrennadel ausgezeichnet

Der aktive Feuerwehrmann ist im Hauptberuf Spediteur. Damit hat er naturgemäß Zugriff auf unterschiedliche große Fahrzeuge und nutzt dies, um den Feuerwehren nicht nur in Willich seit Jahren Material für Übungen und Einsätze zur Verfügung zu stellen. So stellt Bermes dem Kreisfeuerwehrverband Viersen schon seit über 15 Jahren einen Tankauflieger für die ABC-Ausbildung kostenlos zur Verfügung, sodass die Lehrgangsteilnehmer bei entsprechenden Schulungen realistisch an solchen Fahrzeugen üben können. Mit Beginn der Corona Pandemie kaufte die Firma Gebr. Bermes außerdem einen gebrauchten Container, überholte diesen komplett und schenkte ihn dem Kreis Viersen als mobiles Abstrich- und Impfmobil. Weiterhin stellt Bermes der Feuerwehr Willich und somit gleichzeitig dem Kreis Viersen seit sechs Jahren einen Tank-Auflieger mit rund 26.000 Liter Wasser inklusive Zugmaschine in der Zeit von Mai bis Oktober kostenfrei als zusätzliche Löschwasserversorgung für Wald- und Vegetationsbrände zur Verfügung. Sein persönliches kontinuierliches Engagement über diesen langen Zeitraum ist, so hieß es in der Begründung, „schon bemerkenswert und zeigt, wie sehr sich hier sein Verständnis nicht nur ehrenamtlich einzubringen, sondern vielmehr noch darüber hinaus geprägt ist.“ So durfte sich Bermes gemeinsam mit dem Viersener Heinz Plöckes über die Auszeichnung freuen.