Einsatz in Willich : Wehr löscht Brand im Krematorium

Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Einsatz ins Krematorium in Willich gerufen: Dort brannte es in einem Abluftrohr. 47 Kräfte waren im Einsatz.

Der Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag einen Brand im Krematorium an der Kempener Straße in Willich gelöscht. Gegen 15.20 Uhr war der Löschzug Willich alarmiert worden, der Löschzug Anrath kam hinzu. Beim Eintreffen der Wehrleute brannte es im Dach oberhalb der Verbrennungsöfen in einem Abluftrohr, das durch die hohen Temperaturen schon rot glühte. Nach einer knappen Dreiviertelstunde war der Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. 47 Kräfte waren im Einsatz.

(biro)