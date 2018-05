Stadt Willich: Feuerwehr lädt Gefahrgutcontainer um

Die Willicher Feuerwehr kontrolliert unter Atemschutz den lecken Behälter auf einem Firmengelände an der Moltkestraße. Foto: GÜNTER JUNGMANN

Stadt Willich Ein Einsatz mit chemischen Gefahrgut ist immer eine besondere Herausforderung. Beim Einsatz des Löschzuges Willich gestern auf einem Firmengelände an der Moltkestraße gab es schnell Entwarnung, doch der Einsatz dauerte über fünf Stunden.

Der Fahrer eines Düsseldorfer Entsorgungsunternehmens stellte beim Halt auf dem Firmengelände in Willich fest, dass ein zuvor in Schwalmtal übernommener Behälter leck war, eine übel riechende Flüssigkeit war auf die Ladefläche ausgelaufen. Der Fahrer alarmierte die Feuerwehr und lud den Behälter vom Wagen. Die Feuerwehr war um 11.15 Uhr alarmiert worden, das Kreisumweltamt Viersen wurde hinzugezogen. Das Unternehmen, das eigentlich gar nicht beteiligt war, musste evakuiert werden, die Kanalöffnungen wurden abgedichtet. Die Feuerwehr, die mit 36 Leuten im Einsatz war, konnte gegen 14 Uhr beginnen, die flüssigen Bestandteile aus dem lecken Behälter in einen intakten umzufüllen. Die eingesetzten Kräfte mit Atemschutz trugen einen Ganzkörper-Schutzanzug. Ein Feuerwehr-Mann wurde nach seinem Einsatz wegen Kreislaufproblemen behandelt.