Feuerwehreinsatz in Willich : Feuerwehr löscht Brand im Willicher Krematorium

Willich Am Freitagnachmittag war die Abluftanlage im Willicher Krematorium in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Nach knapp fünf Stunden war der Einsatz beendet.

Am Freitagnachmittag wurde der Löschzug Willich der Freiwilligen Feuerwehr um 16.40 Uhr zum Krematorium an der Kempener Straße gerufen. Der Einsatz wurde zunächst noch unter dem Stichwort „Kaminbrand“ geführt, vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die Abluftanlage im Gebäude in Brand geraten war. Wegen der extrem hohen Temperaturen war nicht auszuschließen, dass sich das Feuer ausbreiten und auch der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Deshalb wurden der Löschzug Anrath, die Drehleiter aus Clörath, ein Rettungswagen aus Willch sowie der Gerätewagen Atemschutz aus Viersen, der Malteser Hilfsdienst und das Deutsche Rote Kreuz nachalarmiert.