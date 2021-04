Einsatz in Anrath : Funkenflug in Kamin sorgt für Brandalarm

Symbolfoto Foto: dpa/Jens Kalaene

Anrath Am späten Sonntagabend sind die Löschzüge Anrath und Clörath der Feuerwehr Willich zu einem Kaminbrand an der Pastor-Schoenenberg-Straße in Anrath gerufen worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr informierte, berichteten die Bewohner eines Hauses von einem lauten Knistern und kurzzeitigem Funkenflug aus dem Kamin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine erste Überprüfung mittels Wärmebildkameras im Gebäude und am Kamin von der Drehleiter aus verlief negativ, auch war kein Knistern und auch kein Funkenflug mehr feststellbar. Ein zum Einsatz hinzu gerufener Schornsteinfeger inspizierte den Kamin und fegte diesen über die Drehleiter der Feuerwehr durch.

Es werde vermutet, dass es zu einem kurzeitigen Abbrand von Ruß-Anhaftungen im Kamin gekommen sei, sagte der Sprecher der Feuerwehr.

(emy)