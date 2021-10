Anrather Straße : Feuer zerstört Pizzeria in Willich

Um 2.26 Uhr wurde die Feuerwehr zur Pizzeria an der Anrather Straße Willich gerufen. Foto: Feuerwehr Willich

Willich In der Nacht zu Mittwoch heulten in Willich die Sirenen. Eine Pizzeria an der Anrather Straße wurde durch ein Feuer komplett zerstört. Zwei Personen mussten gerettet werden.

Um 2.26 Uhr wurden der Löschzug Willich und der Rettungsdienst zu einem Gaststättenbrand an der Anrather Straße alarmiert. Die Besatzung des Rettungswagens, der zuerst am Brandort eintraf, bestätigte der Leitstelle einen Vollbrand in einer Gaststätte – zudem befanden sich noch Personen am Fenster im Obergeschoss des Gebäudes. „Daraufhin heulten zusätzlich die Sirenen im Ortsteil Willich“, erklärt Wehrsprecher Mario Arlt.

Die Einsatzkräfte bereiteten über eine Steckleiter sowie eine Drehleiter die Menschenrettung vor, jedoch konnten diese über ein separates Treppenhaus durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die beiden geretteten Personen wurden vom den Rettungsdienst vor Ort versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden, da sie keine Rauchgase eingeatmet hatten, so Arlt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Gaststätte wurde durch das Feuer komplett zerstört. Foto: Feuerwehr Willich

Jeweils ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung ins Gebäude sowie außerhalb des Gebäudes vor. Mit einem Hochdrucklüfter wurden im Anschluss die Betroffenen verrauchten Bereiche entraucht. Das komplette Erdgeschoss, in dem sich die Pizzeria befindet, sei zerstört, berichtet Arlt. Grund dafür, dass sich das Feuer überall ausbreiten konnte, seien durch das Feuer zerstörte Oberlichter gewesen. Das Obergeschoss sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.