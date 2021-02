Feuerwehreinsatz in Willich : Senioren löschen brennende Matratze selbst

Willich Der Löschzug Willich ist am späten Samstagabend zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenhaus an der Küferstraße in Willich gerufen worden. Um 20.58 Uhr wurde der Löschzug mit dem Stichwort „Gefahrenmeldeanlage“ zum Einsatzort gerufen.

