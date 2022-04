Kripo ermittelt in Willich : Feuer im evangelischen Pfarrhaus vermutlich Brandstiftung

Kripo ermittelt in Willich

Gegen halb sieben traf die Feuerwehr Willich am Gemeindehaus ein und konnte das Feuer löschen. Foto: Günter Jungmann

Update Willich In der vergangenen Woche brannte der Archivraum des evangelischen Gemeindehauses vollständig aus, die Kripo schließt nach Untersuchungen eines Brandsachverständigen einen technischen Defekt aus und ermittelt nun wegen Brandstiftung.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat in Anrath an der Jakob-Krebs-Straße das evangelische Pfarrhaus gebrannt. Das Feuer konnte gelöscht werden, aber der Archivraum des Gebäudes brannte vollständig aus, auf unabsehbare Zeit können keine Gottesdienste stattfinden. Die Feuerwehr alarmiert hatte eine 45-jährige Willicherin.