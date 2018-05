Stadt Willich : Festausschuss sucht neue Tollitäten

Stadt Willich "Leider muss ich euch mitteilen, dass wir nun wieder ohne karnevalistische Tollität eventuell die Session 2018/2019 überstehen müssen." Mit diesem Satz beginnt eine Information von Hans Nielbock, Präsident des Festausschusses, an alle Mitbürger und Freunde des Willicher Karnevals. Die bis zur Jahreshauptversammlung gemeldete Tollität musste kurzfristig, etwa zwei Stunden vor Beginn der Versammlung, aus familiären Gründen absagen. Nun steht Willich wieder ohne Tollität da. Aber es sei ja noch etwas Zeit. Wer das närrische Volk von Willich einmal regieren möchte, der kann sich gerne beim Festkomitee oder einem der Karnevals vereine melden. Der Festausschuss Willicher Karneval macht fast keinerlei Vorgaben mehr: Es kann jeder alleine (als Frau oder als Mann) regieren, es kann ein Paar sein oder sogar ein Dreigestirn (auch hier nur Frauen, nur Männer oder gemischt), all diese Konstellationen sind möglich. Einzige Pflicht ist der Ornat in den Farben der Stadt Willich, also Dunkelblau / Gold. Ein möglicher Bewerber oder Bewerberin kann sich über eine lange Session freuen, so dass er oder sie auch etwas von der Regentschaft hat. Nielbock hofft, dass es nun doch noch Bewerber gibt und diese sich dann bei ihm melden.

Außerdem möchte der Festausschuss Willicher Karneval 1970 einen sogenannten "Prinzen-Club" ins Leben rufen. Hier ist es aber noch von einigen Faktoren abhängig, ob dieses Vorhaben überhaupt realisiert werden kann. Vor allen Dingen hängt es davon ab, ob sich überhaupt einige der ehemaligen Tollitäten hierzu melden. Die Hauptaufgabe würde dann wohl sein, neuen Tollitäten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, falls diese es wünschen. Auch hier ist der Festausschuss Ansprechpartner.

(RP)