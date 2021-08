Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen : Mülldetektive machen aus alten Socken neue Knautschbälle

Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen

Neersen Die Mülldetektive von der Eva-Lorenz-Umweltstation in Neersen waren im Rahmen des Ferienprogramms in Aktion. Sie sammelten Müll und beschäftigten sich mit dem Thema Upcycling.

Der erste Tag stand unter dem Titel „Mülldetektive unterwegs“. Die Teilnehmer im Alter von sechs bis zehn Jahren beschäftigten sich mit der Entsorgung von Müll. Sie schauten sich an, was mit dem Müll gemacht wird, angefangen bei den Sammelmöglichkeiten wie Glas-Iglus und Altkleidungscontainern bis hin zu den verschiedenen Mülltonnen im eigenen Zuhause.

Wo geht der Müll hin? Welche Möglichkeiten gibt es, Müll zu vermeiden und so die Umwelt zu schonen? Der Besuch der Bücher-Telefonzelle, wo gebrauchte Bücher weiter genutzt werden, und das Müllspiel, bei dem es galt, Müll dort einzusortieren, wo er hingehört – langweilig wurde es nicht.

Als die jungen Teilnehmer dann aber anfingen, Müll rund um die Umweltstation zu sammeln, war die Empörung darüber groß, was andere Menschen wild in der Natur entsorgen. Allein in den ersten 20 Minuten sammelten die Kinder, ausgerüstet mit Handschuhen und Greifzangen, zwei Eimer voller Müll. Besonders entsetzt zeigten sich die Kinder über die zahlreichen Zigarettenstummel, die sie oftmals direkt neben den Mülleimern fanden. Sie stellten sich die Frage, warum die Stummel auf dem Boden und nicht im Mülleimer entsorgt werden.