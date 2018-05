Serie Vor 400 Jahren: Fenstersturz: Auftakt zum 30-jährigen Krieg

Kreis Viersen Insgesamt kam der Niederrhein glimpflicher davon als andere Gebiete des Heiligen Römischen Reiches.

Lange in leidvoller Erinnerung blieb den Menschen von Brüggen bis Kevelaer die Einlagerung von kaiserlichen Truppen unter Octavio Piccolomini im Jahre 1635/36. Bestürzende Berichte liegen für die Verhältnisse im Amt Brüggen vor. In dem "geringen stättlein Brüggen" lagen unter anderem sechs Kompanien Dragoner, die nach einem Bericht des stets um Schadensbegrenzung bemühten Amtmanns Johann Friedrich von Schaesberg vom 24. Januar 1636 die Bevölkerung derart aussaugten, dass "die inwohner innerhalb wenig tag alles verlassen und ellendiglich davon verlaufen mussen" . Der Amtmann hatte keinen Zweifel, dass es in Dülken, Dahlen und Waldniel "gleichmäßig zugehen" würde. Wenig später schrieb Schaesberg: Den "ellendigsten zustandt" des Amtes Brüggen zu beschreiben, wäre schlicht unmöglich. Der Amtmann bediente sich des damals beliebten Mittels der Zahlung üppiger Bestechungsgelder an die jeweiligen Heerführer. Das war auch Methode in der Politik des Herzogs von Jülich. Im Herbst 1635 wies die landesherrliche Kanzlei in Düsseldorf dem Brüggener Amtmann 3000 Reichstaler an, um die "notwendige presenten" für die Kommandanten in den "Kayserlichen, Königlichen Spanischen, Königlichen Frantzösischen und Statischen lägeren" zu besorgen, damit die Militärs günstig im Sinne der Verschonung des Amtes Brüggen gestimmt würden. Als 1637 eine erneute Invasion kaiserlicher Kriegsvölker drohte, fürchtete man in der Brüggener Burg, dass die "unierte niederländische provincien" es dann um so mehr auf eine Besetzung des Amtes absehen könnten. Der Dreißigjährige Krieg bestand eben aus mehreren aufeinander folgenden Kriegen. Es ist nicht leicht, den Überblick zu bewahren