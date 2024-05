Feierabendmarkt in Willich Feierabendmarkt vor dem Feiertag war gut besucht

Der Sommer ist in Willich geprägt von vielen Veranstaltungen. Gerade in den vergangenen Jahren entstanden viele neue Formate von Pop-up-Biergärten bis „so schmeckt Schiefbahn“. Einen festen Teil im Kalender nehmen auch die Feierabendmärkte ein, die an jedem letzten Freitag im Monat auf dem Willicher Marktplatz stattfinden. Im Mai allerdings gab es von dieser Regel eine kleine Ausnahme. Der Markt nämlich fand nicht am Freitag, sondern vor dem Feiertag ausnahmsweise bereits am Mittwoch statt.