Neues Aufgabenfeld : FDP Willich will Grundstücksgesellschaft umbauen

FDP Willich will Grundstücksgesellschaft umbauen

In den Gewerbegebieten Münchheide (hinten) und Stahlwerk Becker (vorne)haben sich mehrere Hundert Unternehmen angesiedelt. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Liberalen plädieren dafür, dass sich die GSG künftig auch um Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung kümmert.

Die Willicher FDP will den Vorschlag, die städtische Grundstücksgesellschaft (GSG) zu einer Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SEWFG) umzubauen, in die Politik einbringen. „Die klassische Willicher Kommunalverwaltung wird in den nächsten Jahren einen weiteren Wandlungsprozess vollziehen, der die Verwaltung im bisherigen Verständnis weiter abschafft und neue Organisationsformen für einzelne Aufgaben erfordert“, sagt FDP-Fraktionschef Karl-Heinz Koch.