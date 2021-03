Politiker besuchten Willicher Unternehmen : Veranstaltungsbranche vor dem Kollaps

Willich Der Willicher Unternehmer Dirk Schmidt-Enzmann informierte FDP-Kommunal- und -Landes-Politiker über die Lage der Veranstaltungsbranche.

Mit einem „Notruf“ an die Bundes- und Landespolitik hat sich jetzt der Willicher Veranstaltungsunternehmer Dirk Schmidt-Enzmann von der Firma Media Spectrum bemerkbar gemacht. Unter der Vermittlung von Thomas Brandt (FDP Willich) folgten diesem Notruf der FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke und der FDP-Landtagsabgeordnete Dietmar Brockes. Sie besuchten das Willicher Unternehmen, das durch die Corona-Pandemie mit in der Spitze 80 Mitarbeitern „nahezu zum Nichtstun verdammt ist“, so Schmidt-Enzmann.

Daher wirbt Schmidt-Enzmann für eine kontrollierte und technisch umsetzbare Öffnung und zeigte seinen Gästen gleich beim Betreten seines Unternehmens, wie technische Lösungen und PCR-Tests Veranstaltungen möglichen machen können. Allerdings sei er mit seinen Konzepten sowohl in den Verwaltungen als auch in der Politik bisher auf taube Ohren gestoßen: „Politiker verweisen auf Verwaltungen und Verwaltungen umgekehrt auf die Politik.“

Auch Schmidt-Enzmann setzt auf die neue Technologie und will bald in einer gesonderten Veranstaltung auf das System und damit auf eine mögliche Öffnungsstrategie hinweisen. Er hofft, dass so auch wieder Veranstaltungen in Willich möglich werden. Bisher sei er allerdings häufig mit seinen Initiativen und Aktionen (Kostenloser Corona-Testtag für Bürger) im Genehmigungsverfahren an der Willicher Verwaltung gescheitert, erzählte er. „Leider verweist die Verwaltung immer wieder auf höhere Instanzen und Verordnungen, die keine Spielräume zuließen“, so Schmidt-Enzmann.