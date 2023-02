Mitgliederversammlung der FDP Willicher FDP will enge Absprache mit Kaarst zur S28

„Das Ergebnis in Berlin ist unglücklich. Es war eine Wahl unter schwierigen Bedingungen – wenn ein Verfassungsgericht eine Wahl kippt“, so kommentierten Hannes Zühlsdorff, FDP-Parteivorsitzender und der Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Koch am Rande der Willicher FDP-Mitgliederversammlung am Montag das schlechte Ergebnis der FDP für das Berliner Abgeordnetenhaus. „Wir nehmen mit, dass die liberale Idee offensiver vertreten werden muss. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist“, blickten beide in die Zukunft.