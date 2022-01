Verabschiedung des Haushalts 2022 in Willich : FDP erhebt im Haushaltsstreit Vorwürfe gegen CDU und SPD

Verabschiedung des Haushalts 2022 in Willich

Willich Auch die FDP hat sichnun zur aktuellen misslichen Finanzlage der Stadt und dem Streit um die Verabschiedung des Haushalts 2022 in Willich geäußert.

In einer Pressemitteilung schreiben die Freien Demokraten, dass man über die Entwicklung der Finanzlage im Haushalt 2022 nicht verwundert sei.

Die Partei plädiert dafür, sich vor allem kostenintensive Punkte im Haushalt noch mal anzuschauen. Eine Kürzung von freiwilligen Leistungen, wie von der SPD vorgeschlagen, erteilt man eine Absage. Koch sagt: „Wir sind gegen diese Vorgehensweise, denn rufen wir uns in Erinnerung, es sollten Vereine und Gewerbetreibenden unterstützt werden. Wie kommt es zu dem plötzlichen Wandel?“

Das müssen Sie über „Germany’s Next Topmodel“ 2022 wissen

Sendetermine, Jury und Neues : Das müssen Sie über „Germany’s Next Topmodel“ 2022 wissen

Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung : Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

So liegen die Schulferien im Jahr 2022

Überblick für Nordrhein-Westfalen : So liegen die Schulferien im Jahr 2022

Man habe zum Haushalt 2021 bereits Vergleichszahlen zur Personalstruktur in der Verwaltung in einem Haushaltsantrag eingefordert. Diese Zahlen lägen bis zum heutigen Tag nicht vor. Dennoch solle weiteres Personal eingestellt werden. „Dieses bedeutet eine Belastung in der mittelfristigen Finanzplanung von 6 Millionen Euro“, schreibt die FDP. Ohne Überprüfung der Struktur und der Vergleichszahlen anderer Kommunen könne man nicht verantwortungsvoll handeln. Die FDP beantragt deshalb nun einen Sperrvermerk für die zusätzlichen Stellen im Haushalt 2022. Nach Überprüfung könne eine Aufhebung sachlich und kurzfristig erfolgen.