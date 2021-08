Klare Ansage im Saal Krücken : FDP-Bundesvize Johannes Vogel zu Gast in Willich

Willich Die Willicher Liberalen hatten den stellvertretenden Bundesvorsitzenden und NRW-Generalsekretär der FDP, Johannes Vogel, eingeladen. Im Saal Krücken sprach er über das deutsche Rentensystem – und die Vorstellungen der FDP.

Vogels klare Aussage: Es muss verändert werden, denn der demographische Wandel – wenn die ersten geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gehen – wird große finanzielle Folgen haben. Die Situation in der Rentenkasse sei die, dass die heutigen Renteneinzahlungen für die aktuellen Auszahlungen verwendet würden, es aber keine Reserve gebe: „Wenn heute alle nicht mehr einzahlen, können wir in einem Monat keine Rente mehr zahlen“, so Vogel. Höhere Rentenbeiträge (25 Prozent des Gehaltes), eine Lebensarbeitszeit bis über das 70. Lebensjahr oder mehr Zuschüsse aus den staatlichen Steuereinnahmen seien keine Lösung. Die FDP wolle einen strukturellen Wandel: Zwei Prozent des von jedem eingezahlten Betrags sollten in einen staatlichen, breit diversifizierten Aktienfonds investiert werden. Langfristig – gedacht in einem Zeitrahmen von mehr als 15 Jahren – bringe das Wachstum der Aktienmärkte Renditen. Positiv sah Vogel auch, dass über ein solches System Geringverdiener erstmalig Anteilseigner an globalen Unternehmen werden können.