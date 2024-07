Familienfreundlichkeit in Willich Wie Willich seine Spielplätze auf Vordermann bringt

Wie familienfreundlich ist Willich? Was gehört überhaupt zur Familienfreundlichkeit? Ein Teil, der auf jeden Fall dazugehört, sind Spielplätze für Kinder. Doch wie sieht es um die Spielplätze in Willich aus? Was tut die Stadt, um beste Bedingungen zu schaffen? In der Stadt Willich ist Claudia Maibach für die Planung mitverantwortlich. Aktuell hat ihr Bereich mit einem Problem zu kämpfen, das die ganze Stadt betrifft: das Haushaltsdefizit und die damit verbundenen Sparzwänge.