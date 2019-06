Schiefbahn : Niederheider Schützen: Die Kinder hatten viel Spaß beim Familientag

Schiefbahn, Familienfest der St.-Johannes-Bruderschaft Traditionsgemäß fand das große Familienfest der St. Johannes Bruderschaft am St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn statt. Neben dem leiblichen Wohl wurden zahlreiche Aktivitäten für Kinder angeboten. c/o: Norbert Prümen Straelenerstraße 34 47608 Geldern (+49)02831/1212188 (+49)0176/74286374. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Das traditionelle Familienfest der Niederheider Schützenbruderschaft auf dem Gelände des St.-Bernhard-Gymnasiums war wieder ein voller Erfolg. Mit dazu beigetragen haben rund 50 Helfer. Auch diesmal wurden die Gastgeber ihrem Anspruch gerecht, Familien ein paar schöne, abwechslungsreiche Stunden zu bieten, ohne die Haushaltskasse allzu sehr zu strapazieren.

Stefan Uerschelen lebt zwar mittlerweile in Düren, hält der Niederheider Bruderschaft aber seit 1982 die Treue. Der Gemeindereferent leitete einen sehr inspirierenden Wortgottesdienst. „Wofür stehst Du jeden Morgen auf, was gibt Dir Kraft, wofür nimmst Du jede Hürde?“ Das waren die Ausgangs-Gedanken. Wofür die Ehrenamtler am Montag früh aufstanden, war klar: Um Familien ein tolles Programm zu bieten. Zum Gelingen hatten viele beigetragen. Ehrenpräsident Hans Brocker beispielsweise hatte 50 Kilogramm Möhren zur Verfügung gestellt. Jutta Lessing brachte den Entsafter fast pausenlos zum Surren. „Für die Kids gibt es den Saft gratis“, sagte die Ehrenamtlerin. Für die Damen wurde er mit Sekt gemischt. Auch die Popcorn-Maschine lief auf Hochtouren, direkt nebenan wurden Würstchen gegrillt, Kinder hatten Waffeln in der Hand, für die sie ebenfalls nichts hatten zahlen müssen. Iris Fuchs (55) feierte als Organisatorin Premiere: Die Vorbereitungen begannen bereits im Februar“, erzählte sie. Für kommendes Jahr kündigte sie bereits jetzt ein Kasperletheater an. Hauptattraktion war jetzt eine meterhohe Hüpfburg, die die Kids, begleitet von schrillen Begeisterungsschreien runterrutschten. Peter Bäumges (11) hatte an der Wurfbude alle Hände voll zu tun. Jonah erlaubte sich mit seinen zwei Jahren, den Abstand zu verkürzen – und freute sich über den Lutscher, den er für seine Treffsicherheit bekam. Was wird das denn? Tamara Wolf (17) setzte am Schminkstand den Wunsch von Maira um: Die Siebenjährige wollte den Rest des Familienfestes als Regenbogen verbringen.