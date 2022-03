Willich Das Familienbüro Willich will die ganze Familie im Blick behalten. Das umfasst sowohl das Präsentieren von Informationen als auch das Angebot als Ratgeber. Demnächst ist das Familienbüro auch mobil unterwegs — mit einem Bus.

„Die ganze Familie im Blick“ – mit diesem Slogan geht das Familienbüro Willich an den Start. Unter dem neuen Namen bündelt der Caritasverband bestehende Netzwerke und Projekte für Familien in Willich. Demnächst gibt es das Familienbüro sogar mobil. „Wir informieren Familien, beraten sie und ermöglichen Begegnung – das beginnt bereits vor der Geburt eines Kindes und reicht bis zur Ausbildung“, sagt Monika Dax vom Caritasverband für die Region Kempen-Viersen zu den Schwerpunkten des Familienbüros, das seinen Sitz im Begegnungszentrum Krumm in Willich-Wekeln hat.

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten habe der Caritasverband in enger Zusammenarbeit mit der Stadt viele neue Angebote für Familien in Willich gestaltet, erläutert Dax. Das begann mit der Koordination der Verbund-Familienzentren (ab 2007) und ging weiter mit den Netzwerken „Frühe Chancen“ (2013) sowie „Sicherung der Teilhabe an Bildung und Gesundheit Willich“ (2016), die der Verband ebenfalls koordiniert. Schließlich beteiligte sich die Stadt 2020 am Landesförderprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Für Willich sind dabei mehrere Projekte entstanden: Die städtische Gemeinschaftsgrundschule im Mühlenfeld entwickelte sich zum Familiengrundschulzentrum, mit Sportvereinen will man „Willicher Kinder in Bewegung bringen“ und „Sportlotsen“ gewinnen. Auch hier übernimmt der Caritasverband die Koordinationsaufgaben. Die Weiterentwicklung des bisherigen Koordinationsbüros zum Familienbüro gehört ebenfalls zum Maßnahmenpaket von „kinderstark“.