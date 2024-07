Familientreffen in Schiefbahn In vier Generationen auf 198 Familienmitglieder

Ist es möglich, bei so vielen Köpfen den Überblick zu behalten? „Klar!“, erzählt Trippen lachend. „Ich erkenne alle. Aber in der Tat haben wir uns einige Zeit lang sehr wenig gesehen. Zwar lebt die erste Generation noch sämtlich in der Gegend, aber von den folgenden Generationen sind einige schon etwas verstreut, in Bonn, Aachen und so weiter. So gab es eine Zeit, da wir uns nur zu Beerdigungen gesehen habe. Meine Cousine meinte dann, das müssten wir ändern, und so haben wir dann 2014 das erste Treffen organisiert. Das Zweite fiel dann wegen Corona aus, und jetzt haben wir es halt nachgeholt – zehn Jahre später“, erzählt die heutige Kempenerin.