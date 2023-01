Arbeitskreis Fremde Willich Die Fahrradwerkstatt des AKF hat einen neuen Standort

Nachdem die Werkstatt des Fahrradprojekts des Arbeitskreises Fremde (AKF) in der Flüchtlingsunterkunft am Bahnhof in Anrath wegen eines Brandes in der Unterkunft und wegen des Wohnbedarfs von Geflüchteten aufgegeben werden musste, haben die Fahrradschrauber jetzt ihre neue Werkstatt im Haus des Caritas-Basars am Hüttendyk 15 in Anrath eröffnet. Das Schrauberteam hatte die Frauen des Vorstandes der Pfarrcaritas Anrath als Betreiber des Caritas-Basars, Vertreter des Kirchenvorstandes der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist als Eigentümerin des Gebäudes und die Vorsitzenden des AKF eingeladen und bedankte sich bei der Pfarrgemeinde St. Johannes für das Überlassen des Raums und bei den Mitarbeiterinnen des Basars der Pfarrcaritas für die spontane, freundliche Aufnahme in ihrem Lagerraum.