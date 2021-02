Unfall in Anrath : Fahrerflucht in Anrath dank Zeugen aufgeklärt

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

Anrath Zeugenhinweise haben am Mittwoch zur Aufklärung einer Fahrerflucht geführt. Das teilte die Polizei mit. Am Mittwochabend ereignete sich auf der Jakob-Krebs-Straße in Anrath gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein zunächst unbekanntes Fahrzeug den Spiegel an einem geparkten Lkw abgefahren hatte.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen alarmierten die Polizei und suchten zunächst selbst nach dem Flüchtigen. Ein Zeuge gab dann den Polizisten den Hinweis auf einen weißen Kleintransporter. Eine Streifenwagenbesatzung fand diesen Transporter kurze Zeit später nahe des Unfallortes. Der Transporter hatte frische Unfallspuren.

Der Fahrer, ein 24-jähriger Willicher, machte zum Unfall keine Angaben. Da er jedoch Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Kleintransporter und den Führerschein des 24-Jährigen stellten die Polizisten sicher.

(RP)